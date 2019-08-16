花蓮金針花開 金針泡麵吸客

2019-08-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕金針花開了！往年八月中旬盛開的花蓮赤科山、六十石山金針花海，今年因氣候因素晚開，目前開花約五成，預計下週全部盛開，而景點包括小瑞士花海、三顆巨石等都已接近滿開，相當漂亮，農糧署昨在山上舉辦金針美食品嚐會，還端出創意吃法「金針泡麵」吸引目光！

農糧署東區分署、花蓮區農業改良場昨在赤科山舉辦「花東農遊金浪漫、無硫安全針好食」活動，由花蓮赤科農場二代目老闆陳期泓端出一碗「金針泡麵」，把無硫乾金針放進泡麵，加入滾水一起泡熟，還加了雞蛋、香菇及龍鬚菜，成為營養豐富又有纖維質的金針泡麵。

湯頭多了甜味 營養價值提升

陳期泓說，金針泡麵創意吃法來自攝影人士，因為每年花季都會吸引許多愛好攝影的民眾到山區拍照，在等候攝影機會的時間肚子餓，就拿乾金針加進碗麵泡來吃，發現口味很不錯，湯頭多了甜味，營養價值也提升，因此今年特別拿來當創意吃法，遊客不妨購買無硫金針回家試試看。

目前花開五成 預計下週盛開

農民陳錦竹說，由於暖冬溫度不夠冷，導致今年金針花花期推遲，目前金針花平均只有開五成，預計下週起盛開，由於花季比較晚，今年金針花可望一路開到十月初，歡迎賞花遊客前來！

農糧署東區分署長陳昌岑說，近年來農政單位推廣無硫金針，目前市面上絕大多數的包裝金針都已改無硫製作，採收後不再殺青、不添加化學物質，直接進爐烘乾，讓金針洗刷「二氧化硫超標」污名，與衛福部及地方衛生局合作進行金針產品抽驗，合格率接近一百％。

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