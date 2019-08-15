樹林鎮南宮「看牲」 「精靈寶可夢」上桌

2019-08-15

〔記者何玉華、周湘芸、陳心瑜／新北報導〕今天是農曆七月十五日中元節，樹林鎮南宮連續三年請捏麵達人雕塑卡通造型的「看牲」，今年有小朋友歡迎的佩佩豬、繽紛熊，連精靈寶可夢也上桌，吸睛程度破表，拜完還能帶回家。

中元普度除了傳統的三牲素果等供品，早年還會以麵糊製作水果、動物等「看牲」；鎮南宮董事長許正秋表示，舉辦中元普度超過五十年，今年贊普達二千三百桌，普度後的贊普品全部捐贈公益。

許正秋說，鎮南宮廟埕原為寶可夢道場，二○一七年起結合推出捏麵版卡通精靈，廣受信眾青睞，好兄弟除了飽食佳餚，也能欣賞有趣的食藝創作。

今年有皮卡丘、傑尼龜等寶可夢系列，還有米奇、米妮的迪士尼系列，以及佩佩豬、史迪奇、龍貓等卡通角色，將吸引大小朋友到場拍照「捉寶」。

此外，新北市立圖書館江子翠分館在中元節推出「閱讀大普度」，準備鬼面具和冥紙造型的祭品兌換券，即日起至二十九日，只要借五本書，可免費兌換；土城分館準備「拜拜愛注意」懶人包；泰山分館則結合在地竹編產業，準備限量祈願竹筒，詳細活動訊息可至「新北市立圖書館」網站查詢。

新北市政府動物保護防疫處今天下午二時，將在板橋動物之家聯合新北八所動物之家辦中元節普度法會，八月十七日早上十時則在中和動物之家舉辦毛寶貝追思音樂會。

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