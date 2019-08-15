亞洲疊杯賽 竹縣市奪14金16銀11銅

2019-08-15

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕亞洲競技疊杯錦標賽日前在韓國落幕，新竹縣選手共獲得七金、九銀、六銅；新竹市選手也奪下七金、七銀、五銅，表現亮眼。

這項比賽共分個人、雙人、親子雙人、計時接力、國際挑戰賽等項目，其中吳宜璇（見圖，記者蔡彰盛翻攝）、張玉庭與魏家政、黃若洋、張翌凱以五戰三勝成績，奪下國際挑戰賽總冠軍。吳宜璇另拿下十七歲組個人女子組冠軍，成為雙冠王。

她說，小學四年級時看人玩疊杯，覺得很帥，從此和疊杯結緣， 為突破在速度上的極限，每天花很多時間不斷練習，練到都忘了吃飯。

新竹縣也表現優異，奪冠選手包括個人賽八歲組趙苡羚、十一歲組呂沐芸，雙人賽則有八歲組鄭語心與趙苡羚、九歲組屠立晴與洪莉雅、四十到四十九歲組吳鳳文與韓宛蓁；計時接力賽十歲以下組屠立晴、徐維辰、蔡皓澤、彭昱睿。

亞洲競技疊杯錦標賽，共有來自台灣、韓國、中國、澳大利亞、美國、德國等地選手參加，台灣派出五十七名選手，共囊括卅三座獎盃、七十三面獎牌，其中包括十六個冠軍獎座。

台灣疊杯運動聯盟執行長、中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文表示，本次台灣代表隊是以新竹縣、市選手為主體，搭配其他縣市優秀選手共同組成，能獲此佳績，歸功於選手一年來積極參與國內賽事、配合教練團犧牲假期苦練而來，相信選手們在未來國際賽事能夠繼續為台灣爭取榮耀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法