火警無損文物 故宮南院今正常開放

2019-08-13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣太保市的故宮南院，昨天凌晨一點廿六分院內「極早期預警系統」傳出三樓機房異常，安管人員協同機電廠商趕到現場，發現是消防照明設備分電箱起火，立即將火勢撲滅，現場煙霧瀰漫；院方檢查館藏文物均無受損，已請機電廠商進行全面性檢查，今天正常開放參觀。

極早期預警系統 警示異

故宮南院昨晨發生火警，因館內正展出「泥土的座標」院藏陶瓷展，有十三件北宋汝窯及各式館藏珍品瓷器，另從日本借展的「交融之美－神戶市立博物館精品展」的珍貴文物，嘉縣消防局不敢大意，共出動十六車四十人到場撲滅火勢，起火原因由縣消火調科調查中。

正展出13件北宋汝窯 虛驚

南院調查，三樓機房的消防照明設備分電箱配電盤為事故點，火勢侷限於配電盤本身，該設備每月定期檢查，前次檢查時間為八月四日。

故宮副院長黃永泰說，故宮南院為確保人員及文物安全，裝設「極早期預警系統」，可及時探測異常，展廳皆設有防火區，以防火牆、防火門保護，取得智慧建築標章，每年也與嘉義縣消防局共同辦理消防演練。

嘉縣消防局副局長蔡建安表示，南院今年一月廿一日進行第一種消防安全檢查（檢修申報複查及消防安全檢查），七月廿二日進行第二種消防安全設備檢查（供搶救上必要設備），防火管理及防焰查察五月六日檢查，均符合規定。

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