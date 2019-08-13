《補助學童、校園裝冷氣》竹南公所 明年祭2教育福利

2019-08-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為打造優質教育環境，苗栗縣竹南鎮長方進興宣布，將編列兩千萬教育基金，依鎮內各幼兒園及國小所提出的需求，擇一至二項目予以補助，近一萬名學童將受惠；此外，公所也預計分三年編列預算，首年提撥一千五百萬元，供鎮內三所國中、八所國小裝設冷氣，兩項福利政策最快明年寒假後的新學期上路。

萬名學童 每學期可獲補貼兩千元

竹南鎮為苗栗第三大城，隨著苗栗市公所祭出補助營養午餐半價、頭份市公所補助國中、小裝設冷氣，竹南鎮公所也祭出教育福利，預計一口氣編列三千五百萬元，用於裝設冷氣及支應各校雜支的教育基金。

11校安裝冷氣 分3年編列經費

方進興表示，目前公所賸餘經費約三億多元，原擬編列兩千萬協助支應學生營養午餐，但因低收入家庭原就有補助，因此改為教育基金，由鎮內卅四間幼兒園及國小提出雜支需求，如書本費、課後班等，統整後取最大公約數，各校均享福利，平均每名學生每學期可獲兩千元補貼。

此外，方進興說，已初步請各校彙整冷氣需求，規範以一般教室及頂樓、西曬嚴重教室優先，再請各校提報統計。他表示，冷氣安裝經費龐大，故擬分三年編列，首年提撥一千五百萬元，兩項教育福利政策預計最快明年寒假後的新學期上路。

竹南基層教育工作者對兩項政策大喊有感，尤其冷氣可大幅提升教學品質，教育基金部分不侷限特定項目，讓各校彙整所需資源，運用於補助學生書本費等，可減輕家長負擔。

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