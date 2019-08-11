沙遊治療 以沙為媒介 來趟心理療程

2019-08-11

文／陳琬渝

談到心理治療，許多人腦中便會浮現這樣的畫面：滿臉愁容的個案躺在長椅上，治療師則坐在一旁，聽著個案將心中所想一古腦兒說出來。這意味著：語言在心理治療中扮演重要的角色，無論是開口說話或沉默，皆有其獨特意義。

然而，近幾年來，心理治療逐漸發展出不同的模式，個案可以參與藝術創作、心理演劇，甚至可以將許多小物件，放在一個裝了沙的藍色木箱當中，藉此創造、呈現出其內心的世界，這就是所謂的「沙遊治療」。

玩沙摸沙 借沙盤推演內心世界

有時候，我們會感覺自己的痛苦難以言喻、無法啟齒，也有時候，明明一切都很順利，卻莫名覺得哪裡不對勁；但我們往往並不那麼了解自己內在的動機、感受或需要，此時便不妨試著以非語言的方式，探索自己的內在。

在沙遊治療的過程中，建議先跳出既有的習慣，讓理性的腦袋暫時休息一下，感受沙的觸感，感覺哪些物件吸引你的注意力、或在對你說話，同時自由選取物件在沙盤裡創造各種不同的沙景，這些沙盤可能都反映著我們內在的狀態。

不過，有些人可能擔心：如果沙景反映了我的內在世界，那樣不會太過赤裸、可怕嗎？治療師會不會批判我做的沙景？或是做出我難以接受的解釋？

其實，擔心沙景洩露我們太多秘密，或擔心治療師做出過於獨斷的分析，都是相當正常的反應。但是，在沙遊治療的過程中，治療師希望的是提供同理與保護的經驗，讓個案可以自由地探索與創造，並在經驗的過程中達成療癒目的。

建議進行沙遊治療時，不妨試著像孩子一樣玩沙，自發的選取、擺放物件，在感覺完成時，便可停下來，試著凝望、欣賞，感受沙景與物件引發的觸動和感受。我們也可以分享為什麼選取這些物件、想做出怎樣的場景或故事，以及這些物件和場景帶給我們何種感受與意義。

在創造、凝望沙景的過程中，我們可能會享受那專注的當下，或產生各式各樣的感受，例如感受到心靈的平靜、悲傷、愉悅、成就感與釋放，此時治療師會全神貫注傾聽，跟隨個案一同進入、探索內在心靈的狀態，並在適當的時機，與個案一同回顧這個旅程，完成一次以沙為媒介的心理治療。

（作者為永和耕莘醫院心理諮商中心心理師）

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