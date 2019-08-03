《新北》提升蓄洪功能 二重疏洪道打通水路

2019-08-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市淡水河流域上的「二重疏洪道」，是大台北地區的重要防洪設施，近年因氣候變遷加劇，部分水域陸化喪失蓄洪功能，不僅影響生態，每逢強降雨積淹水不易消退，封閉道路；新北市政府高灘地工程管理處最近與荒野保護協會會勘討論，目前已打通水路改善水域、擴充滯洪池，縮短積淹水時間。

部分水域陸化 喪失功能

新北市政府規劃二重疏洪道為多功能場域，除了肩負分洪功能，平時有大都會公園、微風運河等各類休閒設施，疏洪道路則是三重、新莊及五股地區往來的交通要道；另有與荒野保護協會共同保育的五股濕地。

遇強降雨 淹水不易消退

高灘處巡防管理隊隊長李俊儒表示，五股濕地部分區域如觀天池、五股濕地上下游生態池、水鳥灘地等處，因水域對外無連通形成獨立的湖泊，已有水域陸化影響蓄洪功能，且外來種水生植物如布袋蓮等生長過剩，造成生態威脅。

土溝打通水路 擴充滯洪池

高灘處與荒野保護協會多次會勘討論，希望兼顧生態環境並增加蓄洪空間，七月下旬已在觀天池與五股濕地間，利用原始土溝打通出兩條水路，讓原本獨立水域開始流動，擴充滯洪池。

李俊儒表示，水路打通之後，近幾日強降雨積淹水時間已縮短，且原本水質差又臭，加上布袋蓮過度生長造成生態環境惡化，荒野協會記錄雁鴨造訪的數量逐年下降，在活水流通後，濕地生態可望多樣化，估計今年來過冬的雁鴨、水鳥會增加不少。

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