擴大育兒津貼 雲嘉嘉近1.5萬幼兒受惠

2019-07-30

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、詹士弘／綜合報導〕二至四歲擴大發放育兒津貼政策八月起全國同步上路，符合資格者每位每月可領二千五百元，若是第三胎以上子女每月再加發一千元，期讓家長減輕負擔，預計嘉縣有二千五百位、嘉市四千六百位、雲林有七千五百名幼兒受惠。

社政單位表示，二至四歲育兒津貼採申請制，申請資格須符合五大條件，包括年齡滿二歲至未滿五歲學齡幼兒、父母雙方或監護人最近年度綜所稅率未達二十％、未請領該名幼兒育嬰留職停薪津貼、未接受公共或準公共化托育服務及幼兒未經政府公費安置收容，相關資訊電詢，嘉縣府特殊及幼兒教育科：05-3620123轉410；嘉市府教育處特幼教育科：05-2254321轉333；雲縣府教育處特殊教育科：05-5522466。

在公共化教育服務方面，嘉義縣私立幼兒園共五十一所計五千餘位，目前已有三十二所加入準公共化幼兒園行列，提供收托名額約三千四百位；嘉義市目前有十四所私立幼兒園簽約加入準公共化幼兒園行列，八月起將再新增兩所，提供一千五百五十二位收托名額。

雲林縣教育處長副處長林慧蓉表示，雲林縣私立幼兒園配合準公共幼兒園政策相當踴躍，六十六家符合資格的私立幼兒園中，已有四十七家加入，達成率逾七成；非營利幼兒園部分，除現有兩家，八月起斗六將新增保長國小、虎尾增中正國小、西螺增安定國小共三處。

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