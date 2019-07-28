神經解套注射 腕隧道症候群 半夜不再麻醒

2019-07-28

文／徐瑋璟

50歲林小姐最近常常睡到半夜被手麻痛醒，只好起床甩手，等到手麻狀況減輕後才能入睡，害得她每天睡眠不足，她也曾在騎車途中，因手麻到無法催油門，差點出車禍，嚇得她決定至復健科門診求助，確診為腕隧道症候群，透過「神經解套注射」治療後，林小姐終於能一覺到天亮，也不必擔心騎車發生意外。

女性為好發族群 騎車都難

腕隧道症候群是指「正中神經」經過手腕時受到壓迫，常見症狀為包含大拇指的掌側三指半有麻脹感、針刺感、燒灼感等，嚴重時會延伸到整個掌側至手肘處，門診經常聽到患者抱怨騎機車時，手麻到無法催油門、工作時握不住工具、煮飯時抓不住鍋鏟等，嚴重影響生活品質。

腕隧道症候群的好發族群為女性、懷孕婦女、糖尿病、工作需經常反覆使用手腕的民眾等，而現代人因長時間使用3C產品，使得腕隧道症候群發生率有增加的趨勢；但因腕隧道症候群經常與扳機指、手指關節炎、頸椎神經根壓迫等症狀混淆，故仍需至醫院求診，以求正確診斷。

輕症可服藥 搭配復健治療

治療方面，腕隧道症候群症狀輕微時，可服用消炎止痛藥，或透過蠟療、超音波治療、電療等復健治療，也可製作手腕副木於夜間穿戴，以減輕症狀，當症狀嚴重時，過去大多建議患者接受手術治療，但針對透過手術治療有疑慮的民眾，或許可以選擇接受「神經解套注射」。

神經解套注射是指在超音波導引下，將增生藥劑注射至受損的神經周圍，解除壓迫沾黏的現象，協助神經重新修復，增生藥劑不含類固醇，主要成分為葡萄糖溶液，醫師會針對患者的情況，建議合適的注射藥量和次數，以達到最佳療效。

通常患者接受數次治療後，症狀多能有效緩解，睡眠品質也能大幅改善，但若要避免腕隧道症候群復發，仍需改善工作場域及調整工作習慣，才是根本解決之道。

（作者為亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法