機捷拚運量 年底推信用卡支付過閘

2019-07-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運從前年三月營運後，累計總運量已突破五千四百萬人次，今年上半年日平均運量達七．二一萬人次，較去年成長十三．三％。為持續完善行動支付功能，桃園捷運公司預計年底推出信用卡感應支付過閘服務，明年中開放第三方電子支付過閘，提升旅客搭乘的便利性。

信用卡感應支付 過閘快易通

桃捷公司總經理蒲鶴章昨於市政會議專案報告指出，桃捷自去年十二月開放機捷A1、A12、A13、A14a站乘客可利用手機購票並以QR Code過閘，由於成效良好，今年五月擴大為全線車站，預計年底開放信用卡感應支付（VISA paywave、Master paypass）過閘功能、明年中開放第三方（如LINE Pay等）電子支付過閘服務，逐步健全行動支付服務。

明年中開放第三方電子支付過閘

市長鄭文燦表示，搭乘捷運前往桃園國際機場的旅客人數達卅四％，代表每三個旅客就有一人選擇搭乘機捷往返機場；目前桃捷可靠度指標（MKBF）達到五十．九萬車廂公里，代表平均營運五十．九萬車廂公里，僅發生一件五分鐘以上的延誤事件。

今年上半年盈餘約一．一億元

鄭文燦指出，桃捷公司去年六月推出一二○天五折定期票，定期票用量明顯成長，今年六月已達一萬一五五五人次，六月起推出的「i搭桃捷APP」提供集點服務，將能增加會員忠誠度。

蒲鶴章說，去年桃捷公司盈餘約三．三億元，今年截至六月盈餘約一．一億元；考量部分硬體設備保固期即將到期，營運、維護成本將逐年增加，將拓展業外收入，目前A1台北站正進行消防計畫審查，如順利通過，可拓展營業空間，帶動營收成長。

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