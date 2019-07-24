前瞻補助 澎湖吉貝、七美建海淡廠

2019-07-24

2023年完工 澎湖用水更穩定

〔記者陳文嬋／高雄報導〕澎湖觀光旺季到來，水公司因應近年來氣候異常，爭取到前瞻計畫四．五億元，將於吉貝與七美各興建一座海水淡化廠（簡稱海淡廠），預計二○二三年底完工，加上現有四座海淡廠，屆時日供水可達兩萬噸，搭配三座水庫、地下水，穩定澎湖整體用水。

水公司七區處表示，澎湖自來水用戶數近三萬戶，普及率達九成四，旺季每日用水量三萬兩千噸。近年來因氣候異常，年降雨量平均僅一千公釐，加上年蒸發量大，水資源環境艱困；今年五月以前沒有降雨，五月梅雨報到後，降雨量雖增多，但三座水庫蓄水率僅四成，仍待降雨提升水量。

台水董事長魏明谷近來視察澎湖供水情形，盤點馬公、白沙、西嶼、七美、望安及吉貝六大供水系統，除白沙設有鹽淡處理設備外，馬公、西嶼、望安共設有四座海淡廠。

馬公將擴建海淡三廠

魏明谷表示，馬公新建海淡二廠已完工試俥供水中，可日供水四千噸，將擴建海淡三廠增加供水六千噸，目前規劃設計中，預計二○二一年動工、二○二三年底完工。

魏明谷爭取到前瞻計畫四．五億元，將於吉貝及七美各設一座海淡廠，每日分別可供水六百及九百噸，預計二○二三年底完工供水，屆時六座海淡廠共可供水兩萬噸。

水公司也將投入十一億五千萬元，推動澎湖檢漏及管線汰換，到二○二二年漏水率降至一成三，善用資訊科技，降低澎湖地區漏水率，搭配運用水庫、地下水，確保居民用水無虞。

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