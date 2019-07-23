不只是冬天 「流感」今夏仍盛行

2019-07-23

文／王瑞興

時序進入夏季，常聽到門診很多病患抱怨：「醫師，我發燒、頭痛、腸胃不舒服、咳嗽、肌肉痠痛，好像得了腸胃炎。」詢問詳細病史後，卻沒有飲食不潔或是更多的腸胃道傳染病的疑慮，反倒是利用「流感快篩」檢查，15分鐘便確認患者得到的是B型流感！

流感雖然主要在冬季流行，但夏季也不可掉以輕心！根據疾病管制署的監測與統計，近期國內上呼吸道或類流感疫情都比往年同期有上升的跡象，雖尚未到達門急診的警戒行動閥值，卻已經引起相關專家注意。不同於冬季流行季節乃A型流感獨占鰲頭，此時B型流感約占一半。

B型流感 易被誤為腸胃炎

一般來說，A型流感症狀較為典型，高燒與寒顫也較為嚴重，而B型流感則較容易合併腸胃道症狀和肌肉痠痛。診治上，除了要與類似的疾病鑑別以外，有時還需要搭配流感快篩確認。

雖然大多數的病患，只需要多喝水、多休息，輔以症狀治療的藥物，便可以完全康復，但是卻要小心它的嚴重併發症，其中以嬰幼兒、65歲以上長者、罹患心肝肺等潛在疾病、腎衰竭、孕婦、肥胖者為高危險群。如果出現呼吸喘促、胸悶痛、意識改變等危險徵兆應儘速就醫，以評估是否有併發肺炎、腦炎、中耳炎、心包膜炎等病症。

預防流感除了注意個人衛生、勤洗手戴口罩、增強抵抗力，並且保持室內空氣流通，都可以降低病毒感染的機會，但最有效的方式還是接種疫苗。衛福部甚至於2019年4月8日宣布，公費流感疫苗全面升級！從3價流感疫苗轉換為4價流感疫苗（含2種A型及2種B型疫苗株），將提供更周全的保護力。

夏天得到流感還是要留意身體的變化！若出現呼吸道症狀時，應戴口罩；打噴嚏時，用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應趕緊就醫並休息，待痊癒後再上班、上學，以降低流感病毒傳播風險。如有身體嚴重不適症狀應儘速就醫，避免流感重症造成遺憾。

（作者為臺中慈濟醫院感染科主任）

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