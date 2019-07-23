桃園國樂節27日登場 百花齊放

2019-07-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局舉辦的「二○一九桃園國樂節」，今年以「繁花盛開」為題，將於二十七日至八月十一日登場，今年活動包括五場售票音樂會、兩場工作坊及國樂研習營等活動；市長鄭文燦昨天出席記者會表示，今年活動期間，將由桃園市國樂團攜手台灣國樂團、日本鶴翔二胡樂團等團體帶來精彩曲目，邀請大家踴躍購票入場，給創作者、表演者更大的支持與鼓勵。

鄭文燦表示，「繁花盛開」象徵桃園的國樂百花齊放、展現多元特色，今年為期十六天的國樂節活動，二十七、二十八日將舉辦以民族舞蹈為主題的親子營工作坊；八月五至六日的「笙聲相應」大師班，邀請笙演奏家黃朧逸進行大師講座；八月五至八日「城市之聲」國樂營；八月三至十一日舉辦五場售票音樂會，並推出五場音樂會套票六折的活動。

文化局主任秘書王麗娟表示，八月三日的開幕音樂會將由知名小提琴家曾宇謙，與桃園市國樂團共同演出「梁祝」一曲，為活動揭開序幕；八月四日由台灣國樂團與柳琴演奏家林欣儀、二胡演奏家葉維仁合作表演；八月九日舉辦「城市之聲」音樂會，由日本鶴翔二胡樂團及各界國樂好手演出；八月十日將由桃園市國樂團、中國嗩吶青年演奏家劉雯雯與民族聲樂演唱家李采恩合作表演；八月十一日閉幕音樂會由桃園市國樂團演出新創樂曲，相關演出訊息可至桃園市國樂團官網或臉書粉絲專頁查詢。

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