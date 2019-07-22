龜山布料倉儲火警 空污最高罰500萬

2019-07-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕龜山區忠義路三段一處存放布料等物品的倉儲，廿日下午三點左右竄出火苗，經消防人員逾十五小時輪班灌水搶救，火勢於昨天上午六點四十分處理完畢，起火原因及財損仍待進一步調查。由於工廠失火造成附近空氣瀰漫濃烈惡臭，市府環境保護局也派員到場以監測儀器監測空氣品質，雖然監測數據低於污染標準，對人體無明顯影響，仍對資收物管理不當產生自燃致生粒狀污染物（黑煙）污染空氣，將依違反空氣污染防制法開罰，最高可處五百萬元罰鍰。

市府消防局指出，火警現場為連棟式鐵皮建築物，作為倉儲使用，由於儲放的物品為易燃的布料及塑膠原料粒，火勢一發不可收拾，消防人員花了約一小時控制火勢，直到昨凌晨三點五十五分才將火勢撲滅，清晨六點四十分將殘火處理完畢，原先初估燃燒面積約四千五百平方公尺（約一三六一坪），後下修為一千五百平方公尺（約四五○坪）。

針對廠管不當致生黑煙開罰

環保局表示，接獲污染通報之後立即派員前往，並且要求業者做好防堵措施，阻隔消防廢水溢流廠外，雖然現場監測數據低於污染標準，對人體無明顯影響，仍對該工廠管理不當產生燃燒致粒狀污染物（即黑煙）污染空氣，將依違反「空氣污染防制法」第卅二條告發，最高可處五百萬元罰鍰。

環局檢測周遭水質並無異常

另方面，環保局現場檢測廠區周遭及三和橋旁大坑溪水質、水溫、導電度並無異常情形，水色仍清澈，無異常情形，請民眾無須擔心其他污染。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法