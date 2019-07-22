屏東／台17線嗂仔口橋大雨必淹 治水空談10年

2019-07-22

〔記者葉永騫／林邊報導〕南部連日大雨，省道台十七線屏東林邊鄉嗂仔口橋淹水封閉，雖然昨天水已消退，但是抽水機仍然不斷運作，林邊鄉民無奈的說，政府允諾說要解決，但是拖了快十年還是沒做，效率令人質疑；縣府則說明，嗂仔口橋路段淹水的主因是「南埔埤」排水還沒整治完成，目前已發包，最快一年餘就能改善。

昨積水已退 但抽水機仍持續運作

台十七線嗂仔口橋每遇大雨、颱風是必定淹水的路段，雨勢如果太大甚至全線封閉，林邊往返東港必須改道通行，近日的西南氣流也造成該路段積水嚴重，公路總局第三區工程處放置整排交通錐，隨雨勢大小及積水情況進行交通管制；嗂仔口橋也設置了四部的抽水機不斷抽水，昨天雖然雨勢趨緩，但抽水機仍持續運作，林邊鄉民到場觀看後，無不搖頭。

居民：選舉治水支票 一直未兌現

住在林邊鄉鎮安村的林姓阿伯說，每次選舉時候選人就提出治水政見，結果十年來還是沒有做，每年都淹水，鎮安村民就得涉水而行，讓人覺得很無奈。

縣府：改善工程已發包 工期逾1年

縣府水利處長江國豐表示，嗂仔口橋路段因為地勢較為低漥，加上「南埔埤」排水的斷面不夠，因此容易淹水，縣府已爭取到近一億元準備拓寬南埔埤排水的寬度及高度，並且花了許多時間完成都市計畫變更，並進行土地徵收，相關作業流程相當繁鎖，所幸已完成，現在正進行發包作業，準備將嗂仔口橋的兩岸拓寬加高，如果順利預計一年多的時間就能改善，解決當地水患，而公路總局則會進行橋樑及道路的墊高，屆時就不會再積水封道了。

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