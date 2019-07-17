日月潭德化國小 下月改名伊達邵

2019-07-17

德化意指以德化番 不尊重原民

〔記者劉濱銓／南投報導〕日日月潭伊達邵地區德化國小，成立至今已五十八年，早期校名與當地地名「德化社」相同，惟「以德化番」對原住民邵族來說，充滿威權與殖民優越，為此，社區居民今年發起正名運動，八月德化國小也將改為伊達邵國小，居民盼透過學校正名，使學生與族人對於學校、土地更有認同感，也還給族群應有的尊嚴。

德化國小表示，二年前南投仁愛鄉的平靜國小，社區就是透過校名更名程序，改名為都達國小，由於日月潭伊達邵地區，是邵族重要聚落，在地名都已改稱伊達邵後，居民對於校名一直都有更名的聲浪，繼去年當地德化派出所改名成伊達邵派出所，地方便展開校名正名運動。

正名伊達邵 預計八月舉辦揭牌

今年起地方民眾便發起更名座談，認為改回伊達邵才有助彰顯在地原民文化與歷史，歷經公聽會、學校校名審議會議後，獲縣府教育處核准，才進行校名更動作業，並陸續完成公務系統、文書及印鑑的變更，預計八月舉辦揭牌，盼讓外界更認識伊達邵地區及擔負教育重責的學校機關。

伊達邵居民表示，「德化」校名其實就是「以德化番」，對於原住民邵族而言相當不尊重，才得以順利完成更名。

縣府教育處指出，針對校名更名，過去已有平靜改名都達的案例，由於改名伊達邵是回復當地部落的名稱，在地方都有共識，並經更名辦法提出申請，縣府便核准更名。

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