中醫皮內針 改善如雷鼾聲

2019-07-15

文／葉沅杰、蕭易先

54歲的陳先生長年淺眠易醒，根據陪同前來的家人敘述，陳先生的鼾聲如雷貫耳，不僅吵到太太，連自己都偶爾被嚇醒，伴隨冷汗、胸悶、起床後口渴與頭痛，白天開車時難以集中注意力，相當危險。雖然做過睡眠檢查，已診斷是中度「睡眠呼吸中止症」，但實在沒辦法長期使用呼吸器，因此到中醫門診尋求幫助。

病人本身怕痛不敢針灸，因為工作因素也難以持續服用中藥，在中醫師建議下，改成幾乎無痛、皮下淺刺的皮內針治療，一週貼3日，連續使用2週。所幸經過治療後，症狀改善甚多，根據手機軟體測量的鼾聲指數，已從治療前大幅降低50％，不僅前述症狀改善，連血壓也略微降低，太太的睡眠品質同樣得到改善。

根據統計，約有12％台灣成人罹患睡眠呼吸中止症，肇因於平躺睡眠時軟顎組織塌陷阻塞呼吸氣道，發出鼾聲，並導致呼吸費力、淺眠、多汗，一整晚睡睡醒醒，白天根本沒辦法工作，更增加心血管疾病與猝死風險。現今標準治療是使用連續性正壓呼吸器，但諸如口鼻乾燥、無法忍受連續氣體壓力、頭痛、機器聲音大等，有其治療上的侷限。

中醫認為，此病的發生是由於過食肥甘，損傷脾胃，導致痰瘀互結氣道而氣流出入不順，造成打鼾，甚至呼吸暫停，痰濁也會阻塞腦部氣血造成諸多症狀。中醫使用針灸治療睡眠呼吸中止症已行之有年，已有多項研究證實針灸的療效，也可依照個人症狀選用相應穴位。

怕痛的患者也可選擇皮內針，這種針灸貼在皮膚上持續進行特定穴位刺激，安全性高，針刺深度不深，因而傳統針灸常見之疼痛、皮下血腫等副作用較少發生。

（作者均為基隆長庚醫院中醫科醫師）

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