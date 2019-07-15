埔心「不老健身房」 貼心服務獲獎

2019-07-15

〔記者林良哲／彰化報導〕老年人要享受健康人生，必須勤於運動！彰化縣埔心鄉衛生所打造「不老健身房」，以免費的方式提供給鄉內老年人使用，甚至還有教練在場指導，讓老年人藉由規律的運動，健健康康地「呷百二」！這個貼心的設施，也讓埔心鄉公所榮獲今年度的「政府服務獎」。

醫師、專員指導 老人健康運動

彰化縣埔心鄉衛生所打造的「不老健身房」，雖然只有三坪大的空間，卻有多功能機、健身車、滑步機、羅馬椅等，每天有六十多人次報到，經常「客滿」，來晚了還「搶」不到位置。

而且場地內有運動指導員與醫師來協助，指導老年人正確的運動方式。經過一段時間的訓練，有人改善「媽媽手」（狹窄性肌腱滑膜炎），有人經過持續的運動，有效地減重，讓凸起的小腹恢復平坦，更有人藉由運動來平緩情緒，走出憂鬱的陰影。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，人體會因逐漸衰老，常導致跌倒、失能等，甚至因此住院治療，而在老人預防保健中，肌力訓練為關鍵重點，門診醫師時常要患者多運動，卻僅限於口頭建議，「不老健身房」卻能實際運用，讓老年人增加活力。

縣長王惠美則表示，「長照」不如「常動」，因為「常動就不需要長照」，感謝衛生人員辛苦付出為民眾健康把關，也希望類似的中心能普及到彰化縣各鄉鎮市，讓老年人活得更健康！

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