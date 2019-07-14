《桃園》大學生當老闆 「快閃小餐」館開幕

2019-07-14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府青年事務局「快閃小餐館」體驗活動，來自九所大專校院餐飲、管理及行銷、設計等科系共十位學生，在暑假期間體驗餐飲創業的甘苦，取名為「16」的快閃小餐館昨天起在桃園區大興西路、中正路的G10 GO創意市集開幕，即起至九月一日每週六、日營業，小老闆們個個身懷絕技，為餐館設計創意飲品及料理，連LOGO也是一手包辦。

參與的十位學生分別來自中原、元智、淡江、文化、大同、華梵、台中教育大學及萬能、勤益科技大學，將店名命名為「16」，是取自於參與計畫的學生，將同心協力度過十六天的營運，籌備期間青年局也邀請業師帶領學生一同設計料理、飲品，像是搭配客家金桔醬的熱狗堡、以熱門電影命名的花式調酒飲品「小飛象奶酒」、「蔓灰汁珠人」等。

參與學生中，就讀萬能科大觀光休閒系的王銘印，大二時就獲得景大盃第二屆飲品藝術挑戰賽咖啡杯測大專職人組冠軍，他也發揮職人精神，將研磨咖啡和拉花技巧投注於餐館；分別就讀勤益科大、大同大學的吳元凱及陳湘怡說，開店當老闆壓力真的很大，還好有業師給予精神及資源上的協助，讓他們順利度過籌備期。

青年局表示，參與學生不需負擔任何費用，而餐館營運收入扣除成本，若有盈餘將分配給學生，感受當老闆「分紅」的樂趣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法