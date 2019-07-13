桃園9都市計畫區 開放申設民宿

2019-07-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市近年大力推動觀光，民宿從四年前廿二家增至目前五十三家，市府依照「民宿管理辦法」，於去年公告大溪老城區開放民宿申請後，本月十日再公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等九個都市計畫區開放民宿申辦。

目前旅館集中桃園、中壢及周邊

觀旅局長楊勝評表示，目前桃園市的旅館集中於桃園區、中壢區及周遭行政區域，其他行政區都不多，包含楊梅（富岡、豐野地區）、大園、觀音、觀音（新坡地區）等都市計畫區，至今都沒有合法的旅館，因此希望藉由開放民宿、補充住宿量能，來刺激當地的觀光發展。

市府劃為具人文或歷史風貌區域

楊勝評表示，依照「民宿管理辦法」第三條第一項第二款第八目規定，劃設為「具人文或歷史風貌之相關區域」可申請民宿，考量桃園各區皆具有豐富人文及歷史相關風貌，因此將這九個都市計畫區劃為「具人文或歷史風貌之相關區域」並開放申設民宿。

楊勝評指出，公告的九個都市計畫區分別位於山線、海線，皆為桃園市重要觀光發展的潛力地區，包括大溪、龍潭為觀光局票選之經典小鎮，楊梅、新屋、石門擁有歷史悠久的富岡老街、范姜老屋群及三坑老街，大園、觀音更有國家級的許厝港濕地及草漯沙丘等。

楊勝評表示，以往核准設立民宿的區域，都市計畫範圍內多是以風景特定區、觀光地區、原住民族地區、偏遠地區、休閒農業區、登錄古蹟或歷史建築為主，這次以「具人文或歷史風貌之相關區域」劃設，由於條件放寬，預料將會吸引更多民眾投入；相關訊息可洽觀旅局管理科：332-2101轉5265。

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