大埤酸菜區廢水處理 農糧署允補助1900萬

2019-07-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤鄉公所因大埤酸菜醃漬專區內的醃漬廢水無法處理，上月發文通知各酸菜業者，專區內醃漬槽今年十一月卅日到期不再續租，業者憂心地方產業從此沒落；農糧署副署長蘇茂祥昨天會勘，允諾補助一千九百萬元協助建置廢水處理設施。

公所通知業者不續租醃漬槽

大埤酸菜醃漬專區設置二十多年，設有二百一十六座大型水泥醃漬槽，大埤鄉長林森寶指出，專區內的廢水處理採用德國進口的「蒸發結晶處理設施」，因操作、維修及油料費用太高，二○○八年停用後，醃漬廢水暫存在八十座醃漬槽，十多年來累積近四千公噸。

林森寶表示，多年來公所積極尋求解決方法，在中興大學研究團隊協助研發「隧道式日照蒸發結晶設施」，試驗結果廢水處理成效不錯，連酸菜渣也可處理，因此公所提出「醃漬廢水處理及廢棄菜渣減廢設施計畫」，經費約需三千八百多萬元。

其餘1900萬 地方須配合自籌

立委劉建國邀請蘇茂祥、林森寶及多位酸菜業者會勘指出，大埤酸菜產製量全國第一，公所提出的處理測試成效很好、規劃也完備，萬事俱全只缺錢，盼中央能全力協助，讓地方產業能永續發展。

蘇茂祥允諾農糧署可補助五成經費約一千九百多萬元，其他要地方配合及自籌，請公所及縣府儘速修正、補充計畫，並就芥菜產業輔導立場，審慎評估並述明計畫之可行性及經濟效益，提送計畫至農糧署，將予全力支持協助。

前天雲林縣副縣長謝淑亞、秘書長張志銘也率領縣府農業處、環保局到酸菜專區會勘，謝淑亞請農業處協助公所補正計畫，積極向中央爭取補助，讓酸菜專區能正常營運。

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