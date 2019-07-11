桃園航空城土地協議價購 15日起跑

2019-07-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收計畫將於十五日起展開土地協議價購，至八月底將舉辦八十三場說明會，讓地主了解內容，同時會在九月舉行區段徵收公聽會，十月底提報區段徵收計畫書至內政部審議，預計年底前可審議通過，明年四月公告徵收後，航空城開發即進入實質階段。

最大程度保障住戶權益

副市長游建華昨天主持市政會議聽取地政局專題報告後表示，桃園航空城計畫是全國有史以來最大規模的開發案，未來區段徵收過程中，對於民眾權益的維護與各項安置計畫，包括先建後遷、就近安置等原則，都要最大程度保障原住戶權益。

游建華說，地政局十月底前會提送區段徵收計畫書到內政部審議，計畫書需要配合提供排水與污水工程規劃資料、蛋白區一期免予環境影響評估證明文件，水務局、工務局、環保局都得動起來。

航空城拆遷戶採先建後遷原則，各項工程時程環環相扣，因此關於桃園航空城計畫工程管理、規劃、設計、監造與施工等相關招標作業與安置住宅興建等公共工程，各相關單位都會儘速辦理，並確實掌握作業期程。

明年4月展開徵收作業

地政局長陳錫禎表示，內政部核定航空城計畫包含機場園區（蛋黃區）一四一五公頃，附近地區（蛋白區）一期一一八六公頃，總面積二六○一公頃；航空城將於明年四月展開徵收作業，同年底前完成「優先區」地上物拆遷；「優先區」包含「優先產專區」、「安置街廓」、「安置住宅」及「工廠安置土地」，將利用三年時間完成優先區的配地、建物施工，三年後可全區施工，預計二○二六年底全面完工。

優先區2026年底全面完工

「優先產專區」面積約八十公頃，由桃園航空城公司負責招商，預計二○二一年十月可交付土地興建廠房；「安置街廓」面積廿三公頃，預估二○二二年三月交由地主開發；「安置住宅」面積約十公頃，將興建一一七○戶住宅，預計二○二一年七月將土地交給都市發展局興建；「工廠安置土地」保留卅公頃提供原計畫區內工廠使用，預計二○二二年三月交由工廠開發。

陳錫禎說，對拆遷戶採先建後遷原則，因此提供「安置街廓」讓原地主有足夠時間興建自用住宅，或提供「安置住宅」便宜賣給原住戶。

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