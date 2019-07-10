高中職免試入學 嘉義僅4成校科額滿

2019-07-10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一○八學年度嘉義區高中職免試入學分發昨放榜，嘉義區錄取率九十九．○五％，報名免試的五千四百七十六位考生中，只有五十二位落榜，主因是志願選填平均只填七個，其中四位僅填寫一個志願，因而高分落榜。

錄取率九十九．○五％

承辦嘉義區免試入學的民雄農工統計，嘉義區各校招生名額共七千七百七十一位，實際報名五千四百七十六位，招生校科為一百四十七個，額滿校科有五十七個，占總數近三十九％，而十一間公立高中職僅有一校普通科未額滿。

因同分增額錄取12人

民雄農工、東石高中、嘉義高工、嘉義高商、華南高商等五校，因考生同分，增額錄取總人數十二位。

嘉義高商校長林義棟說，今年該校綜合高中改為普通科，招生四班一百四十四位，吸引四A++學生選讀，另有五A學生選讀該校廣告設計科。

民生國中校長陳明君表示，成績達嘉義高中、嘉義女中門檻有一百七十九位，其中約卅位學生選讀他校；北興國中校長張金龍說，1A以上學生有二百一十四位，實際就讀嘉中、嘉女共一百七十位。

民雄農工教務主任蔡文豪表示，錄取生報到日為七月十二日，若欲放棄錄取資格，應於十五日下午二點前向各錄取學校聲明放棄；未錄取或放棄錄取的學生，可於廿九日後至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢辦理續招學校資訊。

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