手腕紅疹治不好 手錶金屬過敏作怪

2019-07-08

文／蔡逸姍

一名小學女童左手手腕處有一塊紅疹，常常會癢。有的時候還會起一點小水泡，已經反覆發作半年左右，曾擦過市售成藥藥膏，好好壞壞，後來求診皮膚科醫師。

醫師診查時，發揮福爾摩斯偵探精神，發現紅疹形狀相當特別，是一個大圓形紅疹和一個小紅點，進一步詢問病患是否有配戴手錶。

病患說有戴手錶，一拿出來比較，紅疹形狀剛好就是手錶金屬錶殼圓盤和調時間錶鈕的位置。原來紅疹並不是普通的濕疹，而是病患對手錶的金屬過敏，疑似最常見的鈷鎳合金過敏。

醫師除了給予病患止癢、退紅藥膏之外，最重要的是請病患以後都不要使用含有鈷鎳合金成分的產品（手錶、耳環、飾品）接觸皮膚。

如果只是給予消炎藥膏，再次配戴含鈷鎳合金的手錶，接觸皮膚的部份一樣會引發過敏性接觸性皮膚炎。

短期內會癢、起紅疹或小水泡，長期下來有可能會造成皮膚苔癬化變厚和色素沉澱，像是大象皮的感覺。市面上也有一些手錶會強調不含鈷鎳合金成份，就很適合這樣體質的病患。

鈷和鎳是非常普遍的金屬，常常做成合金，除了在手錶當中，在一些項鍊、耳環、戒指、牛仔褲的鈕扣或是眼鏡的鏡框當中，也很常見。

臨床上對鈷鎳合金過敏的表現最常見的就是會癢的紅疹，和一般普通濕疹幾乎是一模一樣。所以若沒有仔細觀察分佈的位置，很難察覺原因是鈷鎳合金過敏性接觸性皮膚炎。

另外，也因為紅疹通常不是一開始接觸就馬上出現，所以也會增加診斷的困難性。

要提醒大家，如果是對稱性的紅疹（例如左右邊太陽穴、左右耳垂），特殊形狀的（線狀的、很圓的、某個形狀的），反覆發作的紅疹（擦藥就好，沒擦就發作），這些都要思考是否為過敏性接觸性皮膚炎。

確定診斷過敏性接觸性皮膚炎的黃金標準是貼布測試（Patch test），這是一項門診檢查，皮膚科醫師會選定要測試的過敏原類別，把它貼在病患背部，保持乾燥48小時後，移除貼布，再判讀反應。確定病患過敏項目，對於改善生活品質會有很大幫助。

（作者為京硯皮膚科診所院長）

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