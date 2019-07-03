反五股泰山輕軌 泰山區自救會︰交通更混亂

2019-07-03

〔記者周湘芸／新北報導〕五股泰山輕軌建設時程延宕多年，其可行性評估一再遭退件，市府今年五月再度送交通部審議。捷運局昨天舉辦說明會，泰山區民眾組成自救會抗議，認為五股泰山輕軌可能讓泰山區交通更混亂，在楓江路設捷運機廠離市中心不到三百公尺，將阻礙當地發展。

新北市新莊、林口、三重等地有台北捷運與桃園機場捷運線通行，捷運局二○一○年就提出五股泰山輕軌案，並在二○一四年開始進行可行性評估。

五股泰山輕軌起於三重區集賢路北側綠帶，沿蘆洲地區計畫道路銜接至五股、泰山和塭仔圳市地重劃區，並於泰山區新北大道五段西側與機場捷運線A5a銜接，希望紓解五股等地交通。

機廠設泰山阻礙當地發展

捷運局昨天分別在五股、泰山區公所舉辦說明會，泰山區民眾組成自救會前往抗議，現場頻傳出火藥味，最後不歡而散。

平面設站將使交通更壅塞

自救會指出，輕軌機廠設於泰山不僅阻礙當地發展，輕軌路線規劃不符合當地民眾需求，且於平面設站反而會造成泰山新五路和楓江路段交通壅塞更嚴重。

捷運局︰機廠周邊將開發商場

對此，捷運局副局長詹榮鋒表示，輕軌捷運路線過去採納多方意見，並整合出共識；機廠從原先預定的五股遷至泰山，是因原地屬洪水平原第二級管制區，經多方評估，才改至楓江路南側農業用地。

將闢與新五路平行的計畫道路

詹榮鋒也說，未來都市計畫將於新五路平行路段新闢三十公尺寬計畫道路，解決民眾用路需求，且機廠周邊未來也將做住宅及商場開發，可帶動當地發展。

市議員陳明義表示，希望大家多關心路線合不合理，五股泰山輕軌屬專用路權，不管是五股高架段或泰山平面段都沒有交通干擾問題，且輕軌主要就是讓地區民眾更方便，對區域性的交通幫助很大。

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