急性頭痛、視力模糊 竟是腦下垂體腫瘤中風

2019-07-01

文／李丞騏

60歲男性，無特殊過往病史，近日來頭痛加劇且合併視力模糊，就醫後，磁振造影發現腦下垂體腫瘤合併出血（圖中星號處），是「腫瘤中風」，而非一般認知的「腦中風」。

因為腫瘤與急性出血刺激腦膜造成頭痛，且合併視神經壓迫（圖中箭頭處）導致視力模糊。術後恢復良好，症狀改善，視力也逐漸進步當中。

◎腦下垂體腫瘤約佔所有腦瘤10%-15%，絕大部分（90%）都是良性，生長緩慢。主要臨床症狀可分成：

●荷爾蒙過量：其中最常見的是泌乳激素瘤，症狀包括：不規則的月經、不孕和乳汁不正常分泌。

生長激素瘤，症狀包括：肢端肥大症，特徵為面部的改變和手腳粗大，女性卻有聲音低沉、身材魁梧等男性特徵。

庫欣式病，症狀包括：軀幹肥胖、四肢顯瘦無力、月亮臉、皮膚薄等。

●荷爾蒙低下：因腫瘤壓迫正常腦下垂體功能，導致內分泌失調，症狀多變，包括：食慾不振、噁心、嘔吐、虛弱無力、肌肉痠痛等。

●視力模糊：因腫瘤壓迫視神經導致視力症狀。

◎影像診斷還是以磁振造影（MRI）為首選，而後續治療方法可分：

●外科手術：除了泌乳激素瘤可藥物控制以外，其餘大部分造成臨床症狀的腫瘤則建議手術。現階段以微創經鼻內視鏡手術為首選，目前的治療經驗及手術技巧均已非常成熟。

●藥物：泌乳激素瘤藥物控制效果良好，除了少數特定狀況外，建議以藥物治療為優先，可同時降低血中泌乳激素濃度，並縮小腫瘤體積，有效改善臨床症狀。

●放射治療：非首選治療方法，可針對不適合手術或者是術後殘存腫瘤位於海綿竇內（手術風險高）者，提供有效腫瘤控制。

至於這名60歲病人的「腫瘤中風」，其實是腫瘤內出血或梗塞，導致壓力上升、體積膨脹，而造成臨床症狀，如：急性頭痛、視力模糊，嚴重時，甚至會併發意識混亂昏迷。因屬腦下垂體腫瘤急症，須盡早手術減壓才能有較佳預後。

（作者為林口長庚醫院腦腫瘤神經外科、助理教授級主治醫師）

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