宜蘭童玩節 弱勢兒少憑證免費玩

2019-06-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩節將在七月六日至八月十八日舉行，縣府昨發表活動新曲「當我們童在一起」，由獨立樂團「爽樂團」主唱紅中創作獻唱；開幕前一天（五日）下午三點起，開放民眾免門票入園試玩。縣長林姿妙也宣佈，縣轄十八個兒少福利機構及團體所服務的七百名孩子，活動期間都可憑入園證免費入園，不限次數。

嘉惠18福利機構及團體服務的700人

童玩節邁入二十四年，是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年以「蛻變」為主題，主視覺是一隻彩色蝴蝶展翅，要表達童玩節升級意象，並藉由繽紛色彩，傳達活動更豐富、多元的內容。

發表活動新曲 場域分水、陸區塊

童玩節在冬山河親水公園舉辦，活動場域有水、陸兩大區塊；水域部分有「蝶蛹噴泉」、「蝶漾水滑道」及「睛彩水舞台」等十一項設施；其中，「蝶蛹噴泉」是以蛹為造型搭配兒童滑梯及噴泉；「蝶漾水滑道」則是配合主視覺蝴蝶破蛹意象，結合滑水道、噴水及水床的三合一設施。

陸域部分有「一級玩家VR館」、「未來射擊館」、「霹靂仙境館」等七個展館；以「一級玩家VR館」為例，提供「可愛動物園」、「太空飛梭」等五款VR遊戲，供民眾體驗。

7.6開幕 7.5下午3點起免費試玩

童玩節開幕前一天下午三點起，開放民眾免門票入園試玩；為突顯童玩主題與精神，昨也發表童玩節新歌「當我們童在一起」活動歌曲，由「爽樂團」主唱紅中創作，歌曲主要傳達童玩從傳統到現代的蛻變與演進。

縣府表示，童玩節除了馬修連恩曾於二○○○年發表「青春夢土」活動歌曲，今年的「當我們童在一起」，則呈現出另一種截然不同曲風，希望帶給民眾不一樣的童玩節。

林姿妙在發表會現場致贈邀請卡，邀請宜蘭縣社會福利中心所服務的孩子們，除邀請參加開幕典禮，更加碼宣布，今年童玩節活動期間，縣轄十八個兒少福利機構及團體服務的七百名孩子，縣府會發給入園證，活動期間可憑證免費入園，不限次數。

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