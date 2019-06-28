金山小白鶴基地 清水濕地荷花盛開

2019-06-28

〔記者林欣漢／新北報導〕曾滯留台灣長達五一三天的金山小白鶴，為當地帶來友善耕作、無毒農業的觀念，雖然小白鶴已經飛離三年，但牠的好朋友、老農黃正俊仍堅持不施用農藥、化肥、除草劑，徒手撿拾福壽螺，他的農地荷花正值盛放，花期將持續到九月底，每到假日都湧入人潮賞花。

金山小白鶴二○一四年十二月被發現迷原途降落在金山區清水濕地，直到二○一六年五月才飛離，這位來自六千公里外的西伯利亞嬌客，當時只在黃正俊的荷花田覓食、休憩，為讓小白鶴吃得健康，黃正俊與當地農友致力無毒農業、友善耕作，因為沒用農藥，連消失廿多年的螢火蟲也重新現蹤，喚醒地方對生態保育、友善耕作的重視。「小白鶴旋風」持續在金山開花結果，黃正俊與當地農友至今仍持續以友善耕作方式管理田區。

新北市農業局長李玟表示，金山區友善耕作的面積從剛開始的三公頃、二名農友，如今擴增到一九一．五公頃、一九七名農友加入，努力已看見成果；金山區清水濕地位於磺溪出海口與清水溪匯流處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，荷花隨風搖曳，因沒噴灑農藥，全株皆可利用，蓮藕是涼拌或燉湯材料，蓮子是甜點聖品，成熟的荷葉可用來包覆食材，蓮蓬可做為花藝插花材料，花與嫩葉乾燥後可以泡茶飲用，香氣撲鼻。

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