彰化埔鹽農會大樓 轉營平價住宿長照

2019-06-27

〔記者陳冠備／彰化報導〕為打造平價住宿式長照機構，行政院提出五十億元建設計劃，目前全台通過十件計畫案，其中彰化縣確定落腳埔鹽鄉，由衛福部彰化醫院承租閒置廿年埔鹽鄉農會大樓，以一億二千萬元經費整建成一二○床的護理之家，雙方昨簽立合作意向書，最快明年完工啟用。彰化醫院表示，期望成為老人住宿式長照示範點。

1.2億整建 最快明年啟用

據衛福部推估，目前全台長照住宿式機構缺口超過五萬張床，經盤點有八十八個鄉鎮市區未設立，因此提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，行政院將提出五十億元經費，要在四年內完成五十個區域的住宿式長照機構增設。

彰化醫院經過調查，相中有地下一樓、地上五樓，總面積九八一坪的埔鹽鄉農會大樓，預計將在二樓至五樓設立一二○床的護理之家，一樓特別設立「預防失能運動區」。雙方昨在彰化醫院簽立合作意向書，由彰化醫院院長謝文淮及埔鹽鄉農會理事長陳俊忠等人代表雙方簽約。

120床護理之家 彰醫布建

埔鹽鄉農會總幹事楊鶉禎表示，農會大樓原本規畫作為信用部、行銷推廣中心與教育訓練場所，但後來未實際使用，面臨人口老年化比率提高，決定與彰化醫院合作，將大樓進行改造為優質長照空間，造福鄉內長輩。

謝文淮指出，埔鹽鄉長照資源缺乏，民間住宿式長照機構只有四十九床，身為公立醫院決定先在此布建，不同於其他計畫案，這是唯一一處院外修繕設立的興建案，但他有信心表示，這是彰化醫院繼成立二水日照中心，再度將醫療資源拉出醫院，期望在埔鹽鄉打造出最寬敞、醫護進駐的老人住宿式長照示範點。

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