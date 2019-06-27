（南投）水傷加蟲害 信義葡萄收成減半

2019-06-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉是全國重要的葡萄生產區，惟近期因山區梅雨季大雨不斷，導致葡萄生長、轉色受影響，不僅因水傷裂果，還出現病蟲害，收成大減五成，價格也受波及，雖然品質優良的仍可維持十公斤一千多元的價格，但貨量卻是少之又少，一般品質的價格則是跌到五、六百元，令靠天吃飯的農友相當無奈。

甜度、賣相受影響 量少價跌

種植葡萄的農友說，前陣子梅雨下得又大又密集，雨水過多，使得葡萄藤容易淹水染病，造成果實腐爛，日照不足則使果皮轉色不佳，影響甜度與賣相，以往正常收成，每十公斤價格八百元起跳，但近來因天氣與病害，價格卻下跌，尤其「量少」還不見「價揚」，更讓葡萄農感到心酸。

有些農友因不敵雨害損失，乾脆把今年夏果葡萄枝條全都剪了，等下一季的秋果或冬果葡萄產期再種，就是擔心繼續投入夏果葡萄，恐怕血本無歸。

另外，今年雨害衝擊葡萄產量，連販售葡萄業者也很有感，像是送來的葡萄，十串有七串是壞的，若要品質好的，十串可能還沒有一串，有些受損嚴重的農友，收成不到正常的三分之一，這一季的信義夏果葡萄，損失相當慘重。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，今年因為梅雨季偏晚，導致夏果葡萄在轉色期，遇到梅雨嚴重影響，粗估夏果葡萄前期的收成，產量大概減少一半，不過若是目前夏果葡萄後期、仍在轉色的，則因天氣逐漸回穩，影響可望趨緩。

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