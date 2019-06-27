《貼近地方》宜縣校長遴選 擬恢復「浮動委員」

2019-06-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今年校長遴選爭議不斷！不少家長向縣府反應，選任新校長，應更貼近地方需求與聲音；縣府教育處長王泓翔指出，未來校長遴選，將恢復「浮動委員」設置，讓學校家長與教師代表具投票權，更符合每個學校需求；不過，校長、家長與教師團體意見不一。縣府表示，全案仍須經教審會審議通過，何時上路還不確定。

將讓學校家長與教師代表具投票權

宜蘭縣校長遴選委員會設置九名委員，固定委員六人，浮動委員三人；固定委員由縣府、家長、教師及校長團體推薦，浮動委員由個別出缺學校推薦家長代表兩人，教師代表一人。

去年，縣府為了讓校長遴選「去選舉化」，將三名浮動委員改為固定委員，由家長、校長、教師團體推薦名單給縣府勾選；出缺學校則可派教師及家長代表列席表達意見，但無投票權。

與地方溝通不良 今年遴選爭議不斷

不過，今年遴選爭議不斷，頭城國中及金洋國小選出的新任校長，均因與地方溝通不良遇到反彈；不少家長與教師反應，應恢復浮動委員設置給予投票權，才能真實呈現地方聲音；教育處也在著手研擬恢復過去制度。

校長、家長與教師團體意見不一

宜蘭縣家長會長協會理事長陳貴逢說，確實有家長提出恢復浮動委員的想法，但協會還未經理監事會決議，目前仍持保留態度，還有空間討論。教師工會理事長鄭祺怡認為，工會本來就堅持要有浮動委員，這樣選出來的校長，才能符合出缺學校家長與教師需求，工會樂觀其成。

校長協會理事長賴尚義則說，遴選出現爭議，是因為教育處未利用新制度展現主導權，也沒有跟地方做好溝通，遴選制度不宜改來改去，每年改一次讓候選校長無所適從，非常不公平。

增置兩人 全案還須經教審會審議

王泓翔指出，多數學校家長、教師希望恢復浮動委員，縣府基於尊重民意立場，將研擬恢復置，才能達成多數人的共識，根據現階段構想，校長遴選將維持固定委員九人、增置浮動委員兩人，由出缺學校教師跟家長代表出任，不過，全案還須經教審會審議。

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