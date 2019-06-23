《健康聚寶盆》62歲婦眼茫當老花 竟是腦瘤壓迫視神經

2019-06-23

文／陳金城

62歲的潘女士有糖尿病，從6年前開始，她看東西覺得有點模糊，特別是左邊，原本以為只是年紀大導致老花眼，看完眼科、點藥水以為就會好轉。

沒想到最近愈來愈嚴重，眼睛幾乎快看不見了，再到鄰近診所看診後，醫師說她沒什麼毛病，於是又到大醫院檢查，最後聽從醫師建議而接受白內障手術。

可是潘女士術後視力並未改善，陸續又跑了幾家醫院後，輾轉來到我的門診，經過X光及核磁共振檢查，發現腦袋裡有一顆約1.5公分大小腦瘤，且腫瘤已壓住了視神經，於是建議她手術切除。但她害怕手術風險，所以返家休養。直到一年後，左眼已看不見，右眼視力也變得模糊，說話開始顛三倒四，再次來到門診檢查時，原來1.5公分的瘤，竟變成3公分大，這次她決定接受手術治療。

手術後，潘女士的右眼已看得到亮光，雖然分不出有幾根指頭，但起碼看得到手指的形狀，及時阻止再度惡化，雙眼失明的可能。

頭痛、人格改變 速就醫檢查

一般腦瘤的症狀來得不會太快，因此不僅病人時常忽略，家人也不太容易發現異狀，其症狀可能隨著腫瘤變大而愈來愈明顯，如人格行為異常、頭痛、複視、聽力障礙、癲癇等，才會想到大醫院做進一步檢查。

腦瘤與治療其他部位的腫瘤一樣，治療方式包括：手術、放射治療（包含傳統放射線、加馬刀、電腦刀等），以及化學治療，需要依照腫瘤的細胞型態、位置、大小、病人的年齡及整體健康狀況來決定治療方式。

一般腦瘤壓迫到視覺神經就會影響視力、運動區就會出現手腳無力；壓迫到感覺神經則會手腳出現痠麻；若是壓到語言區時，語言的表達就會出現異常。這些影響從外觀上很容易察覺，所以若有伴隨頭痛、頭暈、視力模糊、記憶力下降、人格改變時，就要小心可能是長腦瘤，最好到醫院找專科醫師做詳細檢查。

（作者為大林慈濟醫院副院長）

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