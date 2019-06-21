夏日吃冰消暑 中醫3招顧腸胃

2019-06-21

①辨識體質 ②吃對時間 ③慢慢吃

記者張軒哲／台中報導

炎夏氣溫飆高，不少人會吃剉冰、冰品或西瓜等水果消暑，但中醫師提醒，人體陽氣從夏至開始逐漸衰退，寒性體質的人吃過量寒涼食物，會因為陰陽失衡影響五臟六腑運行，可能出現腸胃不適、腹瀉症狀。

台中慈濟醫院中醫師王嘉涵表示，吃冰消暑要注意時間與品類，不只吃冰，寒涼食物也應適量，慢慢吃較得宜。臨床上，有一些患者因拉肚子、鼻水直流就醫。

適量食用 不管何種體質

王嘉涵指出，寒性或熱性體質可從身體表現判斷，寒性體質者常見四肢冰冷、胃口差、夜尿多等症狀，想吃剉冰、涼拌等中醫醫理歸類的「寒涼」食物，應選在陽氣旺盛的白天食用，最佳吃冰時機是正午到下午3點，王嘉涵指出，寒性體質的人建議選擇融化較慢的冰品，如雪糕、聖代等，而且要細細品嚐慢慢吃，讓身體適應。

避免空腹 飯後一小時再吃

至於熱性體質的人常會有大汗、口乾舌燥、便秘等表現，吃冰時，應少加煉乳或果醬等甜膩食物，因為熱性體質的人易生痰濕，使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。

王嘉涵建議，不管寒性或熱性體質者都切忌空腹吃，最好是飯後1小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃不適，且要適量，不要過量。

除了冰品之外，常見的「溫熱」水果類如荔枝、芒果等，糖分及熱量都很高，吃多易上火，加重口破、流鼻血、便秘，熱性體質的人不要多吃。

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