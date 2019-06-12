搶救石虎 農委會祭獎勵、防治路殺措施

2019-06-12

〔記者簡惠茹、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣議會上週二審查《石虎自治條例》未過，超過八十三萬網友連署呼籲加強守護石虎棲地，行政院長蘇貞昌昨天指出，保育石虎，除了避免棲地破壞，更要訂定獎勵作法。農委會隨之祭出「友善石虎生態服務給付」措施；在石虎棲地範圍採友善農法耕作者，可獲得每公頃農地獎勵二到三萬元，最快七月在苗栗縣通霄鎮和南投縣中寮鄉率先試辦，非農地部分，則由各相關部會研擬獎勵方案。

蘇揆昨前往苗栗縣通霄鎮楓樹里視察石虎田，讚許保育用心，他表示，保育石虎可以改採獎勵，請農委會訂定相關標準，希望石虎棲地不要再被破壞，再請地方配合讓農民了解。林務局指出，本週已召開跨部會會議，將針對已知石虎族群相對穩定的通霄鎮及中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」措施。

此外，各社區若配合進行石虎監測與棲地巡護，林務局也將依據石虎出現成果核發獎勵金。林務局表示，過去淺山地區養禽戶多將石虎視為「害獸」，林務局充分體認在地居民面對雞隻的損失、友善農作成本較高且收穫較少等問題，將提供架設、修補籠舍的補助。

對於減少石虎遭路殺的措施，林務局表示，目前農委會已盤點並公布石虎出沒熱點，將與交通部協力，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施，縣道、鄉道部分，也將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計在今年底完成。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法