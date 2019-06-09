罷工應變 交部明邀長榮、華航討論

2019-06-09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會前日取得罷工權後，不少民眾及旅行業者擔心出國行程及權益受損，交通部長林佳龍明天下午將召開應變會議，邀集長榮航空、中華航空討論罷工後，如何在第一時間進行運能調度及增班支援。

行政院消費者保護處網站已建立「空服員工會對長榮航空取得罷工權專區」，提供旅客如何因應懶人包。消保處表示，罷工發生後，航空公司網站會立即設立罷工專區，公布確切班機異動及相關資訊，並以簡訊、電子郵件通知受影響的旅客。航班因罷工取消或延誤時，個人旅客可退改票或簽轉其他航班，航空公司不收手續費；參團旅客旅行社應協助安排轉搭其他航班或轉團，若無法成行，可依國外旅遊定型化契約規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。

消保處提醒旅客，因罷工衍生食宿、交通等必要費用，應完整保留登機證及相關支出費用單據，以利日後向航空公司求償；這段期間要搭乘長榮航空，可考慮購買旅遊不便險，分擔航班不確定性風險，但須在「已宣布或已公告罷工前」就要投保，否則無法獲得理賠。

交通部表示，民航局對長榮、立榮航空八十五條國際航線，及國內本島、離島航線航班均有掌握，若發生罷工，協調其他航空公司盡力協助疏運，並請航港局協調海運業者加開船班、國防部調派軍機協助；另請觀光局轉知旅行社預為因應，各機場就大量旅客滯留情況先行演練，同時協調航警局維持機場旅客秩序。

對於工會質疑交通部擬定罷工應變計畫，是要削弱工會罷工威脅。交通部政務次長王國材表示，尊重勞工罷工權，也積極與勞資雙方溝通，儘早達成協議避免罷工；但交通部站在民航運輸業主管機關立場，具有保障疏運順利責任，避免傷及無辜旅客。

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