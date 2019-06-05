呷粽沾醬 鈉含量恐爆表

2019-06-05

記者陳鳳麗／南投報導

很多人吃粽子愛沾醬！營養師發現，有人一天吃3個粽子，每吃1個就要沾兩湯匙的蔭油膏，相當於吃下4公克的鹽，一天下來就吃下12公克的鹽，是正常攝取量的兩倍，提醒民眾，吃粽子不要沾醬外，也可喝蔬菜湯，增加鈉和膽固醇的代謝。

「呷肉粽當然要沾豆油膏、甜辣醬或辣椒醬才好吃！」南投縣草屯鎮佑民醫院營養師廖美俞發現中部民眾吃粽子愛沾醬，其中大同蔭油膏最受歡迎，但是免洗湯匙一平匙的量約10公克，鈉含量高達387毫克，400毫克相當於1公克的鹽。

除了蔭油膏外，中部人很愛拌麵沾粽子的東泉辣椒醬，免洗湯匙一平匙10公克的量也有247毫克的鈉，而愛之味甜辣醬則是11公克有203毫克的鈉。

廖美俞說，有病患的家人前兩天一天內吃3個肉粽，每個都要沾兩湯匙的蔭油膏，市售200公克重的肉粽約含有2克多的鹽，每個再沾蔭油膏，吃下的鹽逾12公克，當天的鈉攝取量就爆表。

廖美俞建議，一天吃一個粽子就好，且不要沾醬，吃粽子可配像竹筍等蔬菜湯，因湯裡含有鉀和纖維質，可幫助鈉和膽固醇代謝。惟有慢性腎臟病民眾不要喝蔬菜湯，可改配燙青菜。

廖美俞也說，粽子的材料是糯米，容易升高血糖，怕胖的民眾若要吃粽子，可選在午餐吃，有較長時間可消化和消耗掉熱量。

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