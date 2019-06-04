賀一航大腸癌逝 享壽64歲

2019-06-04

〔記者粘湘婉、吳琬婷、陳慧玲、林惠琴／台北報導〕縱橫演藝圈四十年的知名主持人賀一航（見圖，資料照），驚傳昨晚八點多因大腸癌病逝台北榮總，享壽六十四歲。賀一航八年前發現罹患大腸癌三期，但他開完刀後決定不化療，有段時間淡出螢光幕前專心養病。他曾被問如何逃過死神？回應「每天吃好睡好，開開心心過生活」，但最終仍不敵病魔。

兩度奪金鐘、因欠稅進看守所

賀一航早期在秀場與豬哥亮搭檔闖出名氣，與豬哥亮合作電視節目《豬哥亮歌廳秀》，更打開全台知名度。之後與余天、澎恰恰、陽帆、李登財組成「五虎將」，主持《金牌點唱秀》再創事業高峰。與澎恰恰搭檔主持的《黃金夜總會》，讓他在二○○六年拿下金鐘獎「歌唱綜藝類最佳主持人獎」。他跨足戲劇界，曾演出《家和萬事興》、《鳥來伯與十三姨》、《閃亮的日子》等電視劇，二○一六年憑《長不大的爸爸》抱回戲劇節目男配角獎。

不過，二○一○年，賀一航欠稅遭管收，進土城看守所被關了七十四天，曾指印象最深刻的是與前總統陳水扁當鄰居。

二○一一年罹癌開刀後，賀一航選擇不化療，理由是一些朋友因為在醫院接受化療心情低落，病情反而更嚴重，決定靠維持生活作息、做氣功，有空就跟老婆出國散心，保持心情愉快。

賀一航的兒子曾治豪對父親驟逝，心痛不已，他原定今（四日）晚在知名音樂餐廳駐唱表演，他的經紀人表示，目前以處理賀一航後事為重。四月才跟賀一航到郵輪作秀的王彩樺難過直呼「怎麼可能，我不能接受」，表示完全看不出賀一航身體不適，看來十分健康。

豬哥亮、李國修也因大腸癌逝世

大腸癌為國人發生人數最多的癌症，且呈每年增加趨勢，每年約一萬多人得到大腸癌，演藝圈已有豬哥亮、李國修等人因大腸癌逝世。

高動物性脂肪、高蛋白質和低纖維的飲食習慣，可能增加患腸癌機率，肥胖、缺乏運動、吸菸、飲酒也增風險。

早期大腸癌如妥善治療，存活率可達九十％以上。國健署補助五十至七十四歲民眾每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查。依歐美經驗，每一至二年進行一次糞便潛血篩檢，可降低十八％至三十三％大腸癌死亡率。

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