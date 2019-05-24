誤信偏方敷草藥 險被「黑面馬」毀容

2019-05-24

記者顏宏駿／彰化報導

彰化縣一名56歲賴姓婦女日前因肩頸痠痛，拿了朋友送的草藥「黑面馬」敷脖子，才敷了5分鐘，後頸又腫又痛並起水泡，她趕緊到衛福部彰化醫院掛急診。

接觸性皮膚炎 惡化恐潰爛

彰化醫院毒物科主任廖曜磐指出，賴婦的後頸是接觸性皮膚炎，這是誤信偏方所帶來的後遺症，經使用抗組織胺等抗過敏藥物治療，才逐漸恢復。

賴姓婦女表示，她因肩頸痠痛，朋友好心介紹這款草藥，還特別提醒不能敷超過10分鐘，但她只敷了5分鐘就又刺又疼，像「火燒頸」般的劇痛，原以為是藥效已發作，沒想到當晚後頸又黑又腫，腹部長出水泡，趕快帶著「黑面馬」到衛福部彰化醫院掛急診。

婦人住院治療4天後已好轉出院，但「黑面馬」這種草藥的「強效」，讓多位院內醫師開了眼界。

彰化醫院毒物科主任廖曜磐指出，賴婦後頸是接觸性皮膚炎，若是未即時治療，將惡化成皮膚潰爛或蜂窩性組織炎，目前坊間有民眾視「黑面馬」為治療跌打損傷及筋骨痠痛的偏方，卻常造成皮膚灼熱、變黑、起水泡、糜爛等接觸性皮膚炎的發生，這類個案一而再地發生，主因是民眾以為草藥無害，不了解其嚴重性。

彰化醫院中醫師馮天祥表示，他曾看過敷了「黑面馬」的病人，不只是皮膚炎，還因黑色素沈澱，患部的皮膚黑了好幾個月還不退。他提醒民眾若要敷中藥，一定要看中醫師，不要亂敷藥，畢竟中藥經過合格驗證，才不會對身體造成危害。

衛福部中醫藥司指出，台灣的傳統醫療，已有發展良好的中醫藥體系，民眾若身體不適，千萬勿胡信及亂試傳統草藥偏方或秘方，還是應循正常管道就醫。

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