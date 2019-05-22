全台304隻校犬 叫小黑第一名

2019-05-22

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）昨公布全國高、國中及國小的動物社團暨校犬貓數量調查報告，發現新北市是六都中最多學校飼有校犬、校貓的城市，台北市則連四年敬陪六都末座；另外，金門縣、連江縣及嘉義市已連續兩年沒有任何學校領養校犬或校貓，成績並列全國最差。

動督盟指出，根據本次校犬貓調查報告，六都之中以新北市表現最好，共有四十三校飼養校犬或校貓，其次則是高雄市三十八校與台南市二十九校，資源最豐富的台北市僅有十二校，已是連續四年在六都中墊底。其他縣市中表現最好的則是台東縣，共有二十一校飼養校犬、校貓。

報告也指出，目前全國養有校犬、校貓的學校共有二百八十二所，佔總校數七．三％，比起去年的二百七十七所，只有○．一％的微幅成長，金門縣、連江縣及嘉義市已連兩年沒有學校飼養校犬、校貓。動督盟表示，希望能在二○二四年時達到總校數的三成。

另外，報告也調查了全國最長壽的「狗瑞」與「貓瑞」，狗界冠軍由高雄市三民高中的十九歲「小黃」拿下，換算為人類年齡約為九十二歲，其後依序是同樣高齡十九歲的新北市樹林高中「小黑」，以及台南市文賢國中的十八歲「小麗」；最長壽的校貓則是來自台北市溪山國小的「DUDU」，目前已經高齡十六歲，約等同人類的八十歲。

此外，報告統計全國共三百零四隻校犬的名字，發現共有二十八隻名叫「小黑」，高居「菜市場名」榜首，其後依序是「小黃」十四隻、「小白」十三隻，顯示校犬普遍是以毛色來命名，應是便於記憶與辨識，不過，校貓名字卻少有重複，全國除了有兩隻校貓撞名「橘子」外，其餘均不重複。

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