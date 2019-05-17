下肢動脈阻塞 氣球擴張術保住雙腿

2019-05-17

記者蔡淑媛／台中報導

36歲林小姐有自體免疫疾病併發血管炎，去年車禍造成雙腿骨折，結果手術後，傷口不癒合，還感染化膿，無法行走。他院醫師發現，她的下肢動脈幾乎阻塞，得要截肢；於是她到台中榮總就醫，並接受氣球擴張術，打通血管路徑長達80公分，術後1月傷口癒合了，雙腿功能也都保全，可以行走。

打通血管路徑 達80公分

台中榮總心臟血管中心醫師張偉俊指出，下肢動脈阻塞就是俗稱的腳中風，原因包括：老化、抽菸及「三高」（高血壓、高血脂和高血糖）疾病等；林小姐是嚴重下肢動脈阻塞的患者，一般也常見重度糖尿病足，但即使手術困難，臨床上也有94歲患者術後成功保腿；手術選擇有氣球擴張術、硬塊切除、置放支架或足背動脈繞道手術。

張偉俊說，林小姐的下肢3條大動脈（包括：前、後脛骨動脈及腓動脈）全都阻塞。今年1月為她進行雙下肢血管成形術，先利用氣球擴張疏通血管，再以導管從股動脈進入小腿的後脛骨動脈，繞進足底血管圈、足板，再逆行到前脛骨動脈，打通血管路徑長達80公分，尤其足底血管迂迴曲折，管徑僅1.5mm，手術困難，耗費約4小時，並打通腓動脈。

張偉俊為林小姐打通左腿動脈血管，1週後再以同樣方式疏通右腿動脈，手術過程也以紅外線溫度即時檢測，確定血液流通，加上骨科清創後，1個月後傷口癒合，解除截肢危機，也能正常行走，

另一名52歲糖尿病洗腎患者也因下肢動脈嚴重鈣化、狹窄，血管阻塞20公分且靠近膝關節，無法置放支架，利用旋鑽刀切除斑塊，並以藥物塗層氣球擴張血管，解除危急性糖尿病足的截肢危機，大幅改善跛行的問題。

抽菸與三高 應提高警覺

張偉俊說，下肢動脈阻塞症狀會出現下肢間歇性跛行、麻木、無力、冰冷疼痛、潰瘍、壞疽，但許多老人家誤認跛行、腳痠痛，是正常的老化現象而忽略，提醒50歲以上、抽菸及三高患者，應提高警覺，早期診斷治療，避免併發症及後遺症，一旦足底、足跟壞死，就得截肢保命了。

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