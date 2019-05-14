陳良基談橋科開發 不用幕僚遞紙條

2019-05-14

〔記者簡惠茹、陳文嬋／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在市議會備詢時，無法回答橋頭科學園區相關問題引發議論。立委昨天在立法院針對橋頭園區各項資訊，質詢科技部長陳良基；陳良基回答，橋頭園區規劃兩百六十二公頃，滿載預估產值可達一千八百億元。但陳也提出警告，高雄市政府必須要處理好空汙抵扣、交換，不然後續千億投資無法繼續。

國民黨立委林奕華昨天在立法院質詢時，拿出橋頭科學園區的問題質詢科技部長陳良基，並要求科技部其他主管不要給部長遞小抄資料。她說，比照高雄市議會，應由部長自己答，園區產值、可以創造的就業機會，包含相關聯外道路、目前要處理的問題等。

陳良基對業務了然於心，直接回應，橋頭園區聯外道路有國道一號高速公路和捷運經過，園區規劃兩百六十二公頃，滿載預估產值會有一千八百億元，創造一萬一千人的工作機會，已經通過可行性評估。

陳良基不僅對答如流，也進一步說明高雄市政府必須配合的項目。他說，可行性評估是要找出將來須解決的問題，按部就班來做，高雄市政府要跟中央配合，否則不可能完成招商，目前亟需處理的關鍵就是空汙抵扣交換，園區目前面臨空汙體檢，這是屬於市政府的權責。

高市環保局表示，高屏總量管制減量作為下，減量效益遠高於預期，可滿足新設廠的空汙抵換量需求，新成立科技園區工廠的汙染防制設備，都會採用最新的技術，排放量應該不會太多。

陳良基會後補充，由於高屏區域屬空品管制區、空汙總量管制不能再增加，地方政府必須把空汙嚴重的區域或產業找出來，或用其他方式降低汙染例如鍋爐改造，才能再容納新的產業。如果地方政府不做，科學園區後面廠商投資幾百億、幾千億的開發就無法繼續下去，高雄市政府要有完整做法才能有後續投資進駐。

立委張廖萬堅表示，陳部長回答很厲害，「不用遞紙條」。林奕華則為韓國瑜先前無法回答園區問題的「落漆」表現辯護，指不應拿中央問題考地方首長，做政治操作。

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