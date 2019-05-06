四神加薏苡仁 緩解女性尿道炎

2019-05-06

文／張家榮

尿道炎一般是細菌感染引起，常見原因像是飲食辛辣、憋尿、免疫力低落等。因生理結構的差異，女性又比男性更常發生。

此病急性發作時，患者可能會感覺非常不適，例如小便會有刺痛感、尿道會灼熱、頻尿等，嚴重者甚至會發燒，此時建議先用西藥控制讓症狀緩和，惟後續則不妨使用中藥調理，以達到斷除病根的效果。

中醫針對患者的體質不同，可以分別使用清熱藥、利濕藥、養陰劑和瀉火劑調整。至於平時保養方面，四神則是相當不錯的選擇。

四神主要由淮山（山藥）、茯苓、蓮子和芡實組成，可以健脾顧腎，再加上一味薏苡仁利濕，是很好的養生處方。

至於吃法比較不建議燉豬肚，因為較油膩，可能再度加劇患者發炎狀況，不妨直接煮開食用，可調味或不加皆可，因為上述藥材都是能食用的。

常反覆尿道炎的人，平時即要注意自己身體的狀況，因為生活習慣佔了很重要的因素，充足的睡眠加上適量的運動皆有幫助。注意飲食不宜過於辛辣，在夏季酌量食用綠豆湯也相當不錯。

（作者為彰化市永安中醫診所院長）

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