9旬嬤手顫抖失意識 心臟節律器馬上心動

2019-05-03

記者陳建志／台中報導

台中一位90多歲阿嬤日前在家突然雙手不停揮舞顫抖且失去意識，家人發現後趕緊送醫急救，阿嬤才漸漸恢復意識。醫師透過24小時心電圖檢查，發現阿嬤每分鐘心跳過慢，每分鐘心跳僅50下，以致引發短暫無意識狀態，經在胸前皮下裝設心臟節律器後，終於讓心跳恢復正常。

心跳過慢 每分鐘僅50下

亞大醫院心臟內科醫師許楹奇表示，這名患者到院時，家屬告知患者雙手握拳不停揮舞並失去意識，此狀況通常是腦神經問題的癲癇，或是心臟方面的問題，經安排24小時心電圖等檢查，發現患者心跳不穩定，每分鐘心跳僅50下，出現心跳過慢的狀況。

許楹奇表示，一般成年人在休息狀態下，正常心跳介於每分鐘60至100下間，若心跳每分鐘少於60次，屬於心搏過慢，沒有症狀或有運動習慣的人，此為正常生理現象，但對於竇房結異常、房室傳導阻塞，或分支束阻斷的患者，則可能造成生命威脅。

心搏過慢的原因包括：體內電解質不平衡、藥物過量，以及心臟節律細胞退化。正常狀態下，節律細胞會規律且穩定發電，讓人在靜止下可維持正常心跳，因竇房結是心跳的產生部位，當竇房結退化失調，就會造成心律不整，一旦心跳僅剩每分鐘20至30下甚至停頓，就會影響血液輸出量，導致暈厥、休克等嚴重症狀。

節律器 約50元硬幣大小

許楹奇表示，針對心跳過慢的患者，可在胸前皮下植入約50元硬幣大小的心臟節律器，藉由1條或2條導線經靜脈植入心臟，當心跳過慢時，就會產生電流刺激心臟運作。民眾植入節律器後需定期追蹤，確保正常運作，一般電池約可維持運作7到10年。

醫師提醒，一般民眾日常使用的電器設備，例如電視、手機並不會影響節律器運作，但若需定期接受核磁共振檢查的民眾，則會建議裝設可適合核磁共振檢查的心臟節律器，以提升醫療安全；裝設節律器的患者要定期回診追蹤；民眾若出現心悸、暈眩或胸痛的狀況時，也要儘快就醫檢查釐清。

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