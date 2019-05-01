普悠瑪案 台鐵扣住日商4.3億協商求償

2019-05-01

〔記者李容萍、陳宜加／綜合報導〕台鐵六四三二次普悠瑪自強號去年十月廿一日在宜蘭發生出軌事件已逾半年，台鐵昨發律師函給日本住友商事台灣分公司，扣住四．三億元保固保證金，要求後續協商求償事宜。另也針對事故列車主風泵（空氣壓縮機）故障，司機員沿路疲於修復釀憾事，以及去年五月起普悠瑪列車主風泵多次因油溫過熱，導致保護裝置停機狀況，昨首度在桃園市楊梅區的台鐵富岡基地公開主風泵檢修拆解、組裝教育訓練過程。

主風泵將提前完成大檢修

台鐵局副局長馮輝昇並宣布，今年十月廿一日普悠瑪事故滿一年前，所有普悠瑪主風泵將提前完成大檢修，以早日找回台鐵榮光，恢復各界對台鐵信心。

台鐵局指出，「傾斜式電聯車一三六輛購案」因涉及ATP遠端監視功能、主風泵及維修手冊等諸多缺失，且依行政院一○二一鐵路事故行政調查小組調查報告，主風泵異常原因為冷卻器散熱鰭片堆積異物，研判與主風泵結構設計、提交的維修手冊未完善有關，因此向台灣住友求償。台灣住友回應，權責屬日本總公司，未被授權發言，尚無法對外說明。

首度公開的主風泵檢修拆解及組裝教育訓練，則由曾赴日本原廠研習的資深技術領班鄭鴻源教學，各車輛所屬保養單位四十一名檢修人員參訓。馮輝昇表示，普悠瑪主風泵規定六年做一次大檢修，也就是第四級最高保養等級，雖然明年是第六年，台鐵將提早在今年十月廿一日前完成十八輛普悠瑪大檢修，徹底拆解、清洗主風泵。

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