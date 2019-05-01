長榮空服員罷工投票 工會設雙門檻

2019-05-01

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員勞資調解破局，桃園市空服員職業工會宣布，將自五月十三日至六月六日啟動罷工投票，將設下雙重門檻：全體會員過半同意，且長榮空服員同意率達八成，才會發動罷工，且不會突襲式罷工，記者會、投票已有預告精神。

不會突襲罷工 稱投票已具有預告精神

長榮表示深感遺憾，但協商大門永遠敞開，呼籲工會回到談判桌，持續理性協商。交通部長林佳龍重申，雖非勞資爭議主管機關，但會同勞動部、桃園市勞動局促進雙方溝通，呼籲勞工行使罷工權也應考慮旅客權益。

空服員工會與長榮歷經廿次團體協約協商，未達共識，工會向桃園市勞動局申請調解，並聚焦四大訴求，包括調高外站津貼、禁搭便車條款、改善疲勞航班、工會參與人評會並增設勞工董事等。工會表示，罷工投票將同時於台北、桃園、高雄進行，長榮分會五月十三日至五月廿六日、華航分會五月廿七日開始、其他航空公司會員六月三日起，至六月六日傍晚六點統一開票並宣布結果。

工會秘書長鄭雅菱指出，根據「勞資爭議處理法」，罷工須經全體會員過半同意，工會增設第二道門檻，即長榮分會同意票須逾八成，才會發動罷工。目前工會五六○○名會員、長榮空服員約三千人，同意票須超過二八○○張、長榮分會超過二四○○張。鄭雅菱說，即使工會取得合法罷工權，仍不排除和談機會，也不預設罷工日期，協商順利就不需罷工。

鄭雅菱說明，設雙重門檻是為避免「華航決定長榮罷工」爭議，六月四日將發起遊行；工會也呼籲，期待與蔡英文總統、交通部長林佳龍對話，開啟勞資對等協商機會。

空服員工會4大訴求與長榮說明

桃園市空服員職業工會30日召開正式規劃啟動罷工投票記者會，希望在罷工投票期間，能與總統及部長對話，尋求解決及改革的方案。（記者叢昌瑾攝）

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