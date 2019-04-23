手肘麻痛、手指無力 肘隧道症候群作怪

2019-04-23

記者王俊忠／台南報導

一名62歲婦女因右手肘麻痛無力，無名指和小指也同樣無力就醫，經過醫師問診、檢查後發現，患者罹患的是「肘隧道症候群」，也稱為「尺神經壓迫症候群」，是上肢僅次於腕隧道症常見的神經壓迫症之一。

台南市立安南醫院中醫部醫師沈佩諠指出，這名患者的職業是保母，因常用到手肘，麻痛位置從手肘內側往下延伸至手掌的內側（尺側）；開門時，會出見鑰匙轉不開，以及無法用手指夾住紙片的情形。因此安排她接受一週2到3次針灸治療手肘及手指局部，並內服中藥疏通筋絡、活血止痛，右手肘及手指無力情形逐漸改善。

沈佩諠表示，肘隧道症候群的症狀包括：手痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻的感覺。以40歲到60歲的族群最常見，女病患多於男性。

好發危險族群包括：1.需大力敲擊工作的人（水泥匠、鐵匠）；2.需彎手肘做事的人（修理手錶、金飾匠）；3.肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折的病患；4.午睡以手當枕頭或長時間打麻將等姿勢不當者。

如果出現肘隧道症候群不治療，尺神經持續被壓迫下，手掌肌肉會出現無力，甚至萎縮，影響日常生活，例如：打開罐子或轉動鑰匙會有困難。

沈佩諠建議，平時可做反手戴眼鏡動作，手肘彎曲，手掌往後拉開「反手」做戴眼鏡狀，配合每人手部緊繃程度，感覺到上肢小指側肌肉緊繃為主，一次可數10-15秒，重複2-3次，以減少壓迫尺神經。

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