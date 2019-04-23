改善黃板牙 噴砂美白 無痛安全

2019-04-23

文／張榮格

近年來，人們對於外觀的要求越來越高，牙齒美白已成為牙科常見的治療項目，包括雷射美白、冷光美白、居家型美白等，都有不少人使用；而噴砂美白則與其他美白方式原理不同，只能移除牙齒表面染色，藉此達到美白效果，所以噴砂美白雖無法根本改變牙齒顏色，但也不必擔心因此造成牙齒酸軟的問題。

移除表面染色 不傷牙齒

目前常用的噴砂美白，是利用砂粒合併氣壓及水柱，來去除牙齒表面染色，這與傳統洗牙作用頗為接近，只是在移除染色的效果上，比一般洗牙更有效率，也較容易清除比較細微的地方，對牙醫師而言較為省力。另外，噴砂也有移除牙菌斑的作用，但去除染色仍是其最主要的功能。

臨床上，噴砂美白使用的顆粒主要有碳酸氫鈉、甘氨酸、碳酸氫鈣等，基本上都能清除染色、且不傷害牙齒和軟組織；但須注意，含鈉的顆粒不適用於有腎臟疾病和高血壓的病人，而近期發展出來的顆粒成分，則較無這方面顧慮。

在噴砂美白的處理過程中，病人並不會感到任何疼痛，在合適的操作下，也不易對軟組織造成傷害，術後頂多有牙齦流血的狀況，這主要是牙齦本身處在發炎狀態的結果，並非牙齦受到傷害。一般而言，操作時間約20分鐘左右，時間不長且安全性高，但治療後會有些許牙齒敏感的情形，則是正常的。

單純食物染色 最適合做

不過，在接受噴砂美白前，民眾最好先確定牙齒變色的原因為何？常見的蛀牙、牙髓壞死、曾接受根管治療、被四環黴素影響、舊的補綴物邊緣染色等，都是可能造成牙齒變色的原因，也各有不同的治療方式。所以，牙齒美白前務必由牙醫師做完整的檢查、評估，以免做了美白卻效果有限。

若排除其他牙科問題，確定是單純食物染色所造成的，便適合噴砂美白，反之，則應考慮其他美白方式。而在接受噴砂美白治療後，為了維持其效果，應減少咖啡、茶、咖哩等會使牙齒染色的食物；如果是菸垢導致牙齒染色，則應戒菸後再接受噴砂美白，否則美白效果會非常短暫。最後，平時的口腔清潔也要做好，才能維持效果，畢竟維持牙齒健康是最重要的。

（作者為永和耕莘醫院牙科醫師）

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