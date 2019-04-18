三餐泡麵配飲料 30歲男夜尿頻、暴瘦、血糖飆

2019-04-18

文／王舒民

30歲陳先生（化名），最近容易疲倦而初診，問診過程中發現他睡眠品質很差，因為一個晚上會起床小便十幾次，如果是攝護腺腫大引起又覺得太年輕；後來又問到最近半年瘦了快20公斤，抽血才發現血糖值竟高達900mg/dl。

半年瘦20公斤 血糖值高達900mg/dl

在飲食衛教後開立短期的胰島素控制，待血糖值穩定後再轉為口服降血糖藥物，後來體重才慢慢回升，夜尿及體力也才漸漸改善。

糖尿病的致病原因除了與遺傳相關之外，後天的生活作息與飲食習慣更是重要。

陳先生的家人指出，他很少喝水，都只喝飲料，三餐大多吃泡麵或零食，愈口渴他喝愈多飲料，體重也開始急速地減輕。

大部分成年人的糖尿病是屬於第二型糖尿病，主要是因為胰島素拮抗導致，體內的細胞無法利用胰島素來代謝糖分，於是轉而利用蛋白質當作能量的來源，血糖高的時候導致尿糖增加，尿糖會引發利尿，所以會頻尿或是夜尿，長期下來便會造成體重下降及肌肉量減少，一旦血糖值穩定，尿糖減少後，體重及頻尿便會改善！

血糖控制首重飲食控制，但許多病患平日比較無法抵擋的便是含糖飲料或是水果，尤其是大熱天的時候，喝上一杯消暑飲料真的會讓人神清氣爽，但是這些喝進去的糖卻也是引起高血糖的元兇。

先飲食衛教 短期胰島素控制再口服藥

很多患者說限制這麼多美食，人生還有什麼樂趣呢？其實飲食控制的目的並不是通通不能吃，而是少吃，血糖值控制愈好，飲食的限制就會再開放一些；而且醫師的工作並不是給藥，而是控制慢性病，如果能靠本身的飲食調控及規律運動就可以讓血糖值穩定，口服藥物就可以減少劑量，或是不需要胰島素的輔助了。

控制血糖可以降低心血管疾病及腎臟病的發生率，而新的降血糖藥物除了讓血糖更穩定之外，更有保護器官以減少心衰竭或腎臟病的風險，也因此臨床醫師在對抗糖尿病時又多了一些更好的武器，所以假使年輕人開始有夜尿的情形時，記得檢驗血糖值，以便在初期就能將血糖控制好，以避免日後的併發症！

（作者為台中舒民診所院長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/