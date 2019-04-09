改善精蟲品質 中醫藥證實有效

2019-04-09

記者王俊忠／台南報導

台南市立醫院醫療團隊以4年時間研究證實，中醫藥確能有效改善精蟲品質、增加受孕率。研究成果登上國際期刊《Journal of Clinical Medicine》，為國內首篇利用中醫藥治療精蟲品質不良的實證醫學研究。

台南市醫研究論文登國際期刊

研究團隊是由台南市立醫院院長蔡良敏召集中醫師張烱宏、王淑秋、檢驗科主任王淑貞、生物醫學博士李佳榮組成，研究發現，中醫治療組精蟲濃度增加14.3 million/mL、活動力增加20.4%、型態增加38.1%，顯示中醫藥能翻轉不孕人生。

國健署統計，國人罹患不孕症比例約10-15%，即每7對夫妻有1對有不孕問題，男性因素導致的不孕比率約30-40%。造成男性不孕原因很多，精蟲數量少、型態不良、活動力差的「蟲蟲危機」尤其常見。隨著晚婚、壓力、飲食和環境污染等影響，精蟲數量與品質逐漸降低。

市醫研究團隊表示，精蟲不良者常會吃大量蝦、蚵等海鮮，但往往療效沒出現，卻出現高膽固醇與高尿酸等問題，即使運用現代最新醫療仍有不少患者無法受孕。

面對精蟲品質異常的治療，通常先確認有無荷爾蒙異常、輸精管有無阻塞或染色體有無異常等問題，若無這些問題，再依個人體質不同給予中藥與針灸治療。如濕熱體質以清熱化濕藥物調理為主，針灸豐隆穴、三陰交穴；肝氣鬱滯者，以疏肝理氣調理為主，並針灸陽陵泉、太沖穴位。

在中醫調理外的日常保養，張烱宏建議飲食、睡眠要正常，男性盡量避免暴露於高溫環境，以免高溫影響精蟲品質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/