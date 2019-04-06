誤信偏方 生蒜敷頸發炎灼傷

2019-04-06

文／蔡逸姍

一名50多歲男病患，因相信民間傳言偏方，傳說「蒜頭可以清熱解毒、活絡血路」，而將數顆蒜頭剝皮切片後，直接將蒜片敷在後頸部皮膚上。

一開始他覺得還好，但皮膚逐漸有灼熱刺痛的感覺。他以為這就是排毒的反應，因此忍耐了一下。但是隨著時間過去，一、兩個鐘頭後，越來越不舒服，才趕快把蒜頭從皮膚上拿下來。睡了一覺醒來，發現皮膚出現數個大水泡，並有紅腫情形，覺得不對勁才趕快到皮膚科門診就診。

臨床上，醫師觀察到病患有數個破掉的水泡，流滲組織液，周邊皮膚紅腫發炎，並有咖啡到黑色的焦痂，診斷為「急性刺激性過敏性皮膚炎」。

醫師使用生理食鹽水清潔傷口後，開立外用的抗生素及類固醇藥膏，及口服抗組織胺藥物，數天之後，病情就比較緩解了，皮慢慢長好。

蒜頭含有豐富的營養，其中最有名的就是「蒜素」（Allicin），這是一種有機硫化合物，也是大蒜獨特味道的來源。在一些研究中發現，大蒜具有抗氧化、消炎、抗細菌和抗真菌等功能外，也有助於降低血中膽固醇及血液黏稠度，是對身體很好的食物。

蒜頭雖然可以食用，但是辛辣刺激感，如果消化系統不佳的患者，還是不宜單次服用大量生蒜。而皮膚和腸胃道的組織學上結構型態及功能不同，消化道主要功能為消化吸收，並有豐富的各種消化酵素。而皮膚主要功能為保護、屏障，而非吸收。所以有些食物可以吃，但並不適合塗在皮膚上。

食物外敷 皮膚不會吸收

食物不但不會經由皮膚吸收，尤其是塗敷時間過長（例如超過半小時），還會刺激皮膚，造成紅疹、發炎潰爛。例如這名病患吃蒜頭不會不舒服，但是皮膚直接敷蒜頭時，卻會刺激皮膚過敏，嚴重的反應就是會起水泡。其他不適合塗敷在肌膚上的食物還有檸檬片、蛋清、醋，也都常看到慘烈的皮膚受傷情形。

對皮膚科醫師而言，每天正確清潔、保濕、防曬，就可以有健康亮麗的肌膚。網路或民間傳說美容或健康偏方，要多加查證。不要輕易嘗試，以免釀成災害，反而得不償失。

（作者為京硯皮膚科診所院長）

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